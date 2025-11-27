Haberler

Akçaabat'ta 'Yaşayan Tarih' Söyleşisi Düzenlendi

Akçaabat'ta 'Yaşayan Tarih' Söyleşisi Düzenlendi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ilçe oluşunun 139. yılı etkinlikleri kapsamında 'Akçaabat'ın Yaşayan Tarihi' konulu bir söyleşi düzenlendi. Programda Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin tarihine sahip çıkmanın önemini vurguladı ve katkı sunan isimlere teşekkür etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "Akçaabat'ın Yaşayan Tarihi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139. yılı etkinlikleri kapsamında Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde söyleşi düzenlendi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, burada yaptığı konuşmada, ilçe tarihine sahip çıkmanın ve bu bilinci yeni nesillere aktarmanın önemine değindi.

Karadeniz'in en köklü yerleşim yerlerinden Akçaabat'ın kültür, sanat ve sporla ön plana çıktığını belirten Ekim, "Akçaabat Belediyesi olarak kültürümüze, sanatımıza ve tarihimizi yaşatan her değere sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekim, programa katkı sunan yazar ve sporculara teşekkür etti.

Tarihçi Kadir Topal'ın yönettiği söyleşide, araştırmacı-yazar Osman Baş, Mustafa Yazıcı ve Mustafa Durmuş ile Sebat Gençlik Spor'un efsane futbolcularından Vedat Durna, ilçenin geçmişine ilişkin bilgi paylaştı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
