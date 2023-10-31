Akbatı Alışveriş Merkezi, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı

Akbatı Alışveriş Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisi, Atatürk ile hatıra fotoğrafı köşesi, bando ile koro dinletileri ve dans gösterileriyle kutladı. Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler, 10. Yıl Marşı'nı sahnede çocuklarla birlikte söyledi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı Akbatı'da coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde; çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisi, Atatürk ile hatıra fotoğrafı köşesi, bando ile koro dinletileri ve dans gösterileri katılımcılarla buluştu. Kapanış programını ise Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler 10. Yıl Marşı'nı sahnede çocuklarla birlikte söyleyerek yaptı.

Akbatı, Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. "Cumhuriyet Bayramı Görsel Sanatlar" resim sergisi ile çocukların gözünden Cumhuriyet'e tanıklık eden misafirler, Atatürk ile hatıra fotoğraf köşesine de büyük ilgi gösterip bu önemli günü ölümsüzleştirdi. Öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu tarafından seslendirilen Atatürk ve Cumhuriyet için yazılmış en özel şarkılar, misafirler tarafından coşkuyla alkışlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün?en sevdiği şarkıları güçlü yorumuyla seslendiren Gonca Vuslateri ve Atatürk'e dair özel şiirler seslendiren Hakan Meriçliler, misafirleri zamanda unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Kapanışı Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler, 10. Yıl Marşı'nı sahnede çocuklarla birlikte söyleyerek yaptılar.