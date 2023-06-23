Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle Akademi Ümraniye Müzik Kursu Yıl Sonu konseri düzenlendi. Sanatseverleri bir araya getiren konserde, Batı ve Türk müziğinin önemli eserleri kursta eğitim gören öğrenciler tarafından seslendirildi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde 29 müzisyen sahne aldı. Konserin ilk bölümünde; solo, duo ve trio icralar gerçekleştirilirken ikinci bölümde ise; Akademi Ümraniye Müzik Kursu'nda yetiştirilen öğrencilerden oluşan orkestra ile şan ve opera bölümünde eğitimine devam eden öğrenciler eserleri birlikte seslendirdi.

MOSCOW NİGHTS ADLI ESERİ ŞÜKRÜ MİDİLLİOĞLU SESLENDİRDİ

Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, Antonin Dvorak, Eric Satie, Oskar Rieding, Tanburi Cemil Bey, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Aşık Veysel ve Necip Celal Andel gibi sanatçıların eserlerinin seslendirileceği konser de Sovyet besteci Vasily Solovyov-Sedoi tarafından bestelenen Moscow Nights adlı eser Türk müziği orkestrasıyla, opera eğitimi alan Şükrü Midillioğlu tarafından seslendirildi.