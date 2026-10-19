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AK Parti ve MHP'nin Edirne il başkanları Muhtarlar Günü'nde muhtar derneklerine gitti

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AK Parti ve MHP'nin Edirne il başkanları Muhtarlar Günü'nde muhtar derneklerine gitti
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19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, muhtar derneklerine ayrı ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde mahalle ve köy ihtiyaçları ile vatandaş talepleri görüşüldü, muhtarların köprü rolü vurgulandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtar derneklerini ayrı ayrı ziyaret etti.

İba, beraberindeki partililerle ilk olarak Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı ve Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman ile bir araya geldi.

Ziyarette mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstlendiğini belirten İba, tüm muhtarların gününü kutladı.

İba ve beraberindekiler daha sonra Edirne Mahalle ve Köy Muhtarları Federasyonunu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Fatih Kıyga tarafından karşılanan İba, mahalle ve köylerin ihtiyaçları hakkında muhtarlarla görüştü.

Muhtarların yerel hizmetlerin planlanmasında önemli görevler üstlendiğini ifade eden İba, muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

MHP'nin ziyareti

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer de beraberindeki il yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Aykut Yaman ve muhtarlarla bir araya gelen Biçer, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Biçer, muhtarların vatandaşların sorunlarının çözümünde önemli rol oynadığını belirterek tüm muhtarların gününü kutladı.

Dernek Başkanı Yaman ve Federasyon Başkanı Kıyga da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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