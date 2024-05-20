AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nde restorasyon çalışmalarını inceledi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Eski Van Şehri'nde inceleme yaptı.

Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bölgede görevlilerden bilgi alan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Eski Van Şehrinin yeniden canlandıralacağını söyleyen Türkemenoğlu, "Şehrimizi önemsiyoruz. Burada Selçuklu ve Osmanlı mimarisi var. Biz burada özellikle 2 camiyi yeniden inşa ettik. Birisi Hüsrev Paşa Cami, diğeri Kaya Çelebi Cami. Kaya Çelebi Cami Osmanlı eseri olduğu için ayağa kaldırdık. Sonraki nesillere, burada yaşananların izlerini yansıtarak bu şehri inşa edeceğiz." diye konuştu.