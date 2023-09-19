AK Parti Van Milletvekili Hoşap Kalesi'nde İncelemelerde Bulundu

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar ilçesinde restorasyonuna başlanılan Hoşap Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile kaleye gelen Türkmenoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı, görevlilerle sohbet etti.

Türkmenoğlu, gazetecilere, bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan Hoşap Kalesi'nde yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Kalenin bölgenin turizmine katkı sağladığını anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzel kalesinin içine yapı inşa edilmiş. Kalenin içinde 3 hamam, 2 cami ve birçok yerde zindanlar var. Dışarıdan bakıldığında bir kartal yuvası gibi görünüyor. Tarihin birçok döneminde gizemini korumuştur. İç içe 3 surdan oluşuyor. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın Van ziyaretinde yapısında ciddi anlamda hasar olduğu tespit edilen kalede çalışma başlatıldı. Tehlike arz eden birçok noktası var. Bunları iyileştirmek ve birçok yeri yeniden restore etmek adına yaklaşık 8 aydır çalışma yürütülüyor. Çalışmaların yıl sonunda biteceği ifade ediliyor."

Kalenin Van, bölge, Türkiye ve dünya için önemli olduğunun altını çizen Türkmenoğlu, bunun muhafaza edilmesinin asli görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

Kalenin inşaatının hangi aşamada olduğunu görmek ve çalışanlarla bir araya gelmek istediklerini bildiren Türkmenoğlu, "Çalışmaların ne zaman biteceğini öğrendik. Önümüzdeki süreçte tüm halkımızın özellikle gezip görmesi için açık hale gelecektir. Tehlike arz ettiği için kimse alınmıyordu. Bundan sonra herkes burayı gezebilecek. Kaleye gelenler görsel güzellikle karşılaşacaktır." diye konuştu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise Türkiye'nin mirası olan Hoşap Kalesi'nin Türkiye'deki 13 şato kaleden biri olduğunu belirtti.

Kalede belediye olarak bazı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tanış, "Kale taşlarının dökülmesi tehlike arz ediyordu. Çalışmalarımız bu vesileyle biraz gecikti. Bu çalışmaları başlatan Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu mirasımızı hep koruyacağız." dedi.