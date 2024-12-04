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Ahşap Oyma Sanatçısı Kani Dursun'un Eserlerinde İnovasyon

Ahşap Oyma Sanatçısı Kani Dursun'un Eserlerinde İnovasyon
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Bursa'da yaşayan Kani Dursun, ahşap oyma sanatında kendini geliştirerek Kur'an ayetlerini işlediği tespihler yapıyor. Son eserinde Ayet-el Kürsi ve Asr suresini işleyen Dursun, ahşap oyma dersleri vererek genç sanatçılara ilham kaynağı oluyor.

Bursa'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyma sanatçısı Kani Dursun, atölyesinde ahşaptan yaptığı tespih tanelerine Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri işledi.

Ahşap oymacılığı eski usullerle sürdürmeye çalışan 59 yaşındaki Dursun, gençliğinde çakı ve bıçakla ahşaba şekil vererek başladığı sanatta kendi kendini geliştirdi.

Tokat'ın Taşhan bölgesinde merhum sanatkar Mehmet Ali Pazarlı'ya ait "tavan göbeği" eserinin örneğini isteyip aynısını yaparak ona satan Dursun, yıllar içinde 3 boyutlu levha, hat, çeşitli figür ve soyut çalışmalar ortaya çıkardı.

Bursa'da memuriyete devam eden Dursun, hobi amacıyla yıllardır uğraştığı sanatta son olarak iki sene uğraş vererek Ayet-el Kürsi ve Asr suresini işlediği 33 taneli ahşap tespih yaptı.

Mesai saatleri dışında isteyenlere ahşap oyma dersleri veren Dursun, öğrencileriyle sergiler açıp festivallere katıldı.

Kani Dursun, AA muhabirine, ahşabı işlerken tüm olumsuzlukları unuttuğunu ve rahatladığını söyledi.

İlk yıllarda hadisişerif ve ayetikerime işlemeler, Osmanlı Türkçesiyle levhalar yaptığını belirten Dursun, şöyle devam etti:

"Sonraki dönemlerde yavaş yavaş soyut çalışmalara başladım. Soyut çalışmalarının yanına biraz da üç boyutlu çalışmaları ekledim. Son dönemlerde de tespihe merak saldım. Son çalışmamda 2022'de şimşir üzerine bir tespihe başladım. O da iki sene kadar sürdü. Celi sülüs hattıyla yazmaya çalıştım. Tabii daha öncesinde hat dersi almıştım. Yaptığım hattı, Ayet-el Kürsi'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Hattat Dr. Yunus Emre Çelik'e gösteriyor, o onay verirse iskarpela ile oymaya devam ediyorum. Bu şekilde iki sene devam etti. Ayet-el Kürsi tespihin 17-18'inci habbesinde bitti, kalan kısmına da Asr suresini işledim. Kutusunu da tamamladım. İnşallah onun sonucuyla bir mutluluğu yaşamış olacağım."

"Ahşap oyma, zikirden ibarettir"

Dursun, çalışmalarında ıhlamur, ceviz, dut, meşe gibi ağaçları kullandığını dile getirdi.

Hızlı bitirmesi gereken eserlerinde genellikle rahat çalışılan ıhlamuru tercih ettiğini bildiren Dursun, "Kaliteli bir ürün almak, yaptığınız çalışma daha gösterişli olsun istiyorsanız sert ağaçlarda çalışmak daha keyif veriyor. Zordur ama işçiliği hoştur, gösterişlidir, detay çalışmalarında daha güzel sonuçlar verir. Egzotik ağaçlarda yaptığımız çalışmalarımız da var." dedi.

Dursun, Bursa'nın ağaç konusunda zengin olduğunu, istediği türden ahşabı rahatça bulabildiğini ifade etti.

Eserlerini satmadığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Bunların keyfini çıkarıyorum, daha doğrusu huzuru bunda buluyorum. Özüne baktığınız zaman ahşap oyma, zikirden ibarettir. Tokmağa her vuruşumuzda 'hu' çekiyormuş gibi o duyguyla yapıyoruz. Hatta onu unuttuğumuz dönemlerde hatırlatsın diye tokmağın üzerine besmele işlemiştim. Onun için birinci amacımız kesinlikle para değil çünkü rızkımızı Allah bir şekilde veriyor. Bundan keyif alıyoruz. Özel sipariş olduğu zamanlar çok nadir de olsa bunu yapıyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Kültür Sanat
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