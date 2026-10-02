Ahmet Yakupoğlu, vefatının 10. yılında DPÜ'nün düzenlediği program ve sergiyle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, vefatının 10. yılında düzenlenen programla anıldı.

Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen anma programı, Yakupoğlu'nun Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Program, Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde sanatçının eserlerinden oluşan serginin açılışıyla devam etti.

DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite olarak Yakupoğlu'nun hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Yakupoğlu'nun Türk sanatına önemli katkılar sunan büyük bir sanatçı olduğunu ifade eden Yalçın, "Bugün merhum sanatçıyı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Rabbim ruhunu şad eylesin. Bizleri de Yakupoğlu gibi topluma, Kütahya'ya katkılar sunanlardan eylesin." dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Anma programına katılan akademisyenler, sanatçının sevenleri, sanatçı dostları, öğrencileri ve Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sergide yer alan eserleri inceledi.

Kaynak: AA