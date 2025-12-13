Sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi

Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenlerine 45 yıldır katılan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü verildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi (TYB) Başkanı Ahmet Köseoğlu, şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 45 yıldır Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın tanınmasına katkı sağlayan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürünü hediye etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sanatçı Ahmet Özhan ise hediyenin verilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Tüm kainatın huzurdan alması gereken bir pay var. Belki de varlığın yaratılmasındaki bütün mana ancak huzurlu bir ortamda algılanabilir. Özellikle Konya'da olduğumuzda huzurla doluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü takdim edildi.