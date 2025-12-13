Haberler

Sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi

Sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenlerinde, 45 yıldır etkinliklere katılan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi. Özhan, hediyenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenlerine 45 yıldır katılan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü verildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi (TYB) Başkanı Ahmet Köseoğlu, şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 45 yıldır Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın tanınmasına katkı sağlayan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürünü hediye etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sanatçı Ahmet Özhan ise hediyenin verilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Tüm kainatın huzurdan alması gereken bir pay var. Belki de varlığın yaratılmasındaki bütün mana ancak huzurlu bir ortamda algılanabilir. Özellikle Konya'da olduğumuzda huzurla doluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü takdim edildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Kültür Sanat
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title