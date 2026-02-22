Haberler

İstanbul Modern, sanatçı buluşmaları kapsamında Ahmet Doğu İpek'i ağırlayacak

Ahmet Doğu İpek, 'Sizin Perşembeniz' sanatçı buluşmaları kapsamında 26 Şubat'ta İstanbul Modern'de sahne alacak. Sanatçı, son dönem projeleri ve yeni monografisi üzerine bir söyleşi yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre sanatçı, Tate St Ives'da devam eden sergisi başta olmak üzere son dönem projeleri, yeni yayımlanan monografisi ve güncel üretimleri üzerine "Süreçler ve Katmanlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Buluşmada İpek'in pratiğinin katmanları, teknik yaklaşımı ve yapıtlarının kavramsal arka planı ele alınırken, son dönem çalışmalarında belirginleşen yönelimlere odaklanılacak.

Sanatçının malzemeyle kurduğu ilişki ve imge evrenine dair çok katmanlı bir bakış sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
500

