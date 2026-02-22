İstanbul Modern, sanatçı buluşmaları kapsamında Ahmet Doğu İpek'i ağırlayacak

"Sizin Perşembeniz" başlıklı sanatçı buluşmaları kapsamında Ahmet Doğu İpek, 26 Şubat'ta İstanbul Modern'e konuk olacak."

Müzeden yapılan açıklamaya göre sanatçı, Tate St Ives'da devam eden sergisi başta olmak üzere son dönem projeleri, yeni yayımlanan monografisi ve güncel üretimleri üzerine "Süreçler ve Katmanlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Buluşmada İpek'in pratiğinin katmanları, teknik yaklaşımı ve yapıtlarının kavramsal arka planı ele alınırken, son dönem çalışmalarında belirginleşen yönelimlere odaklanılacak.

Sanatçının malzemeyle kurduğu ilişki ve imge evrenine dair çok katmanlı bir bakış sunulacak.