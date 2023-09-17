Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Ahilik geleneğinin; kardeşlik, yardımseverlik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessese olduğunu kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ahiliğin asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşan ahlaki ve felsefi prensipleriyle gelecek kuşaklara da ışık tutmaya devam edeceğini bildirdi.

Başkan Uçar mesajında şunları söyledi; "Anadolu'daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyeleri ile kurulmuş, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devletinin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır. Erzurum'un tarihi yüzü Yakutiye'mizde de ahilik ile ilgili bir çok anlatım ve kaynakta, Erzurum'da ahilik teşkilatının 1300'lü yıllarda, Ahi Toman Baba tarafından kurulduğu ifade edilir. Yaşadığı dönemin en büyük seyyahlarından birisi olan ve aynı zamanda kadılık görevi de yapan İbni Batuta 1331'de Erzurum'a uğradığı zaman Ahi Toman Baba'nın tekkesinde konaklamıştır. İbn-i Batuta'nın seyahatnamesinde anlatım Ahilik geleneğinin yıllar içinde kadim bir geleneğe dönüştüğününde ispatıdır. Ahilik, medeniyetimizin dünya kültürüne armağan ettiği en önemli değerlerden biridir. Anadolu' da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren; toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatı tanzim eden Ahilik kurumudur. Günümüzdeki gelişmiş dünya ülkelerinin toplumlarında uyguladığı bu değerler, 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından 'Ahilik Vizyonu' olarak uygulanmış ve başka ülkelere de örnek olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi ve öncüsü Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Anadolu ve Erzurum'da çok önemli bir yere sahip olan Ahi Toman Baba'yı rahmet ve minnetle yad ediyor, ilimiz esnaf ve meslek kuruluşları ile tüm halkımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, birlik, beraberlik ve Ahiliğe esas olan kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesi dileklerimle, sevgi ve saygılar sunuyorum." - ERZURUM