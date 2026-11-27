Sivas'ta ilçe ve köylerde yapılan gelenek ve cezalı oyunların geçmişte şehir merkezinde de olduğunu söyleyen Sivas Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Eski başkanı Ahat Türkmenoğlu, günümüzde şehir kültüründe böyle adetlerin kalmadığını ve şehirlerde geleneklerden uzaklaşıldığını ifade etti.

Sivas'ın ilçe ve köylerinde uzun yıllardır sürdürülen ve birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla yapılan adet, gelenek, ve cezalı oyunlar günümüzde de sürdürülmeye çalışılıyor. Sivas yöresinde köylerde katılımcıların düğün sahiplerine uyguladığı suya atma, kürekle tıraş etme, yüz boyama, damat gezdirme, atla gelin alma gibi gelenek ve cezalar, yaşatılmaya çalışılıyor. İlçe ve köylerde yapılan gelenek ve cezaların birlik ve beraberliği amaçladığını ancak köylerde de azaldığını söyleyen Ahat Türkmenoğlu, "Köylerimizde bu gelenekler, adetler, cezalı oyunlar devam ediyor ama onlarda gün geçtikçe azalmaya başlamış bir vaziyette. Köylerde ve ilçelerde gençlerin bir araya gelerek damada ve düğün sahiplerine yaptıkları şakalar birlik ve beraberliğin koyu bir şekilde gösterildiği zamanlardı. Şimdi maalesef köylerde gençlerimiz kalmadı. İnsanların şehre göç etmesi ile o kalabalıklar azalmaya başladı" dedi.

Şehir merkezlerinde düğünlerin geleneklerden uzaklaştığını vurgulayan Türkmenoğlu, "Her yöremize ait düğün gelenek ve görenekleri olduğu gibi, Sivas'ında ilçelerinde ve köylerinde kendine has adet ve gelenekleri var. İlçelerde ve köylerde birlik, beraberlik ve dayanışma amacı sergileyen gelenekleri yaşatıyorlar. Sivas merkezinde ise bugün eski dönemlere nazaran gelenek ve göreneklerimizden biraz uzaklaşmış vaziyetteyiz. Eskiden Sivas'ta düğünler öncelikle kız isteme ile başlardı, sonrasında alışverişlerin yapılması, nişanda şerbetler içilirdi. Mesela geleneklerimizde kahve içmede ve şerbetlerde kız evinden kahve tabağı, fincan işleme dantel gibi eşyalar çalınarak, damada götürülür ve damattan bahşiş alınırdı. Bunlarda yine insanların dayanışmasını gösteren güzel adetlerdi. Düğünlerde ise düğünden önce damat hamamı, damat tıraşı, gelin hamamı ve gelin berberi yapılarak başlanırdı. Düğünler eskiden iki çeşit yapılıyordu. Birincisi akşamları balo türünde ve birde sabahları kadınlara düğün yapılırdı. Bu düğünler ince saz eşliğinde yapılırdı. Köylerimizde bu gelenekler, adetler, cezalı oyunlar devam ediyor ama onlarda gün geçtikçe azalmaya başlamış bir vaziyette. Köylerde ve ilçelerde gençlerin bir araya gelerek damada ve düğün sahiplerine yaptıkları şakalar birlik ve beraberliğin koyu bir şekilde gösterildiği zamanlardı. Şimdi maalesef köylerde gençlerimiz kalmadı. İnsanların şehre göç etmesi ile o kalabalıklar azalmaya başladı. Bu adetler cezalar yöremizde ki birlik ve beraberliğimizin gösterildiği çok güzel olaylardı ama günden güne kaybolmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı