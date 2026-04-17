Ağrı'daki dağların karla kaplı dorukları görsel şölen sunuyor
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, nisan ayının ortalarında metrelerce kalınlıkta kar bulunan dağlar, baharda muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Kösedağ ve çevresindeki doğal güzellikler, son kar yağışının ardından beyaza büründü.
Ağrı'da baharda karla kaplı dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.
Son yılların en çetin kış mevsimini geride bırakan kentte nisan ayının ortalarında dağlarda metrelerce kalınlıkta kar bulunuyor.
Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaza bürünen Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ve çevresindeki dağlar, görsel şölen sunuyor.
Geniş alana yayılan dağlar ve üzerindeki beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez