Ağrı'daki dağların karla kaplı dorukları görsel şölen sunuyor

Ağrı'da baharda karla kaplı dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.

Son yılların en çetin kış mevsimini geride bırakan kentte nisan ayının ortalarında dağlarda metrelerce kalınlıkta kar bulunuyor.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaza bürünen Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ve çevresindeki dağlar, görsel şölen sunuyor.

Geniş alana yayılan dağlar ve üzerindeki beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu.