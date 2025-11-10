Ağırnas Kaşifleri Projesi ile Öğrenciler Tarihi Mirası Tanıyor

Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde ortaokul öğrencilerinin tarihi mahalleyi yakından tanıyıp tanıtabilmesi için "Ağırnas Kaşifleri Projesi" hayata geçirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nde yer alan tarihi kırsal mahallelerden Ağırnas, taş evleri, yer altı şehirleri, Mimar Sinan'ın doğduğu ev, Koramaz Vadisi Müzesi ve bezirhanesi ile ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nce hazırlanan projeyle, Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu öğrencilerine mahallenin tarihi ve önemli şahsiyeti Mimar Sinan hakkında akademisyenlerce eğitimler verildi.

Şehirdeki müzeleri gezen, mahallelerinin kültürel değerlerini öğrenen "Ağırnas Kaşifi" yazılı tişörtleri ve yaka kartlarıyla 12 öğrenci, mahalleye yapılan toplu resmi ziyaretlerde tarihi bölgeyle ilgili bilgi verebiliyor, ziyaretçilere gönüllü rehberlik yapıyor.

"Sinan'ın torunu olduklarını kavrayabilsinler diye projeyi hayata geçirdik"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine, Ağırnas'ta doğmuş, büyümüş, çevreyi başkalarından daha çok bilen, buranın sokaklarında dolaşan çocukların daha fazla bilgi sahibi olması, yöreyle ilgili sorulan sorulara cevap verebilmeleri amacıyla projeyi hazırladıklarını söyledi.

Mahallenin önemine dikkati çeken Özsoy, "Buranın simge ismi olan Mimar Sinan'ı anlayabilsinler, Sinan'ın torunu olduklarını kavrayabilsinler diye böyle bir projeyi hayata geçirdik." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası, Mimar Sinan Araştırma Merkezi, Kapadokya Kültepe Koramaz Derneği başta olmak üzere birçok paydaşın projeye destek verdiğini anlatan Özsoy, proje çerçevesinde öğrencilerin hem teorik eğitimler aldıklarını hem de araziye çıkarak yöreyi gezdiklerini, hangi değerlere sahip olduğunu öğrendiklerini ve kültürel değerleri hakkında bilgi edindiklerini ifade etti.

Eğitimler sonucunda çocukların doğup büyüdükleri mahalleyi daha yakından tanıma imkanı bulduklarını dile getiren Özsoy, "Özellikle toplu resmi ziyaretlerde veya protokol geldiğinde çok rahatlıkla çocuklarımız öğretmenlerinden ve ailelerinden izin alarak bu grupları gezdirebilirler. Bu gruplara gerekli bilgiyi verebilirler. Protokolde kendilerine sorulan sorulara yanıt verebilirler. Bu noktada donanımlı haldeler." diye konuştu.

"Yaptıklarımız sadece bugünü ya da geçmişi ilgilendirmiyor"

Proje yürütücüsü Mevlidiye Yılmaz da Ağırnas Kaşifleri Projesi ile geçmişin köklerini kullanarak bugünün çocuklarını geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kültürel miraslarını tanıyarak ona sahip çıkan çocuklar yetiştirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kültürel mirası tanıyıp korumak için önce onu anlayıp sevmek gerekir. Bizler de bu projeyle, bir kültürle bütünleşme sağlamaya çalıştık. Çocukların bu bölgeyi tanımasını ve sevmesini sağladık. Yöresel değerlerden söz ettik. Yaptıklarımız sadece bugünü ya da geçmişi ilgilendirmiyor, bu çocuklar geleceğe hazırlanıyorlar. İlerde hepsi bir meslek sahibi olacak. Belki içlerinden biri buraya ait olan dorak taşının ustası olacak, belki birisi inşaat mühendisi olacak, burada yaşayan Mimar Sinan'ın tekniklerini örnek alacak ya da birisi gerçekten Mimar Sinan olacak. Bazı değişimler çok hızlı görünmüyor ama gelecekte bu çocukların buraya sahip çıktıklarını göreceğiz."

6. sınıf öğrencisi Muhammed Berk Uludağ da Mimar Sinan'ın Ağırnas'ta doğup büyüdüğünü, onun torunları olarak kültürel mirasını tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.