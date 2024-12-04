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Agah Efendi İlkokulu'nda Öğrencilerden Doğa Dostu Proje

Agah Efendi İlkokulu'nda Öğrencilerden Doğa Dostu Proje
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Agah Efendi İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, 'Yavru TEMA' projesi kapsamında meşe palamudu ekimi yaparak çevre bilincini geliştiriyor. Proje, öğrencilere doğanın korunmasının önemini öğretmeyi amaçlıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Agah Efendi İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri "Yavru TEMA" projesi kapsamında saksılarda meşe palamudu ekimi gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Ahmet Bulut'un öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Karabağlar TEMA temsilcileri tarafından okul bahçesinde öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler daha sonra öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları saksılarda tohumları toprakla buluşturdu.

Sınıf öğretmeni Gülüzar Avcı, öğrencilere doğanın korunmasının önemini küçük yaşta aşılamak, onları bilinçli birer doğa dostu bireyler olarak yetiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin söz konusu eğitimle bir fidanın ne kadar zor süreçlerde oluştuğunu hissetmelerini istediklerini anlatan Avcı, "Bu sayede her öğrencimizin bir fidanı olacak. Uzun bir bekleme süresinden sonra öğrencilerimiz saksılardaki fidanları istedikleri alana dikecekler." dedi.

Okul Müdürü Ahmet Bulut ise etkinliğin önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Kültür Sanat
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