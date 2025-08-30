Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a tren yolculuğunda "Büyük Zafer" anlatıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a seyreden trende tarih sempozyumu düzenledi.

DPÜ tarafından "Rotamız Zafer" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan Dumlupınar'a hareket eden trendeki iki vagonda, "30 Ağustos'un İzinde: Kocatepe'den Dumlupınar'a Zafer Rotası Tren Yolculuğu" sempozyumu gerçekleştirildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını bu yıl çok farklı bir heyecanla kutladıklarını, sempozyumu da tarihi bilinçle örülmüş canlı bir bellek inşası amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kocatepe'den Dumlupınar'a uzanan tren yolculuğunun, hem bilimsel bir programla hem de unutulmaz bir tarih yolculuğu deneyimiyle hafızalara kazınacağını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"103 yıl önce kazandığımız zaferin izlerini taşıyan bu topraklarda bir demiryolu yolculuğu yaparak tarihi süreci yeniden yaşamak, yorumlamak ve gençlerimize, milletimize tekrar hatırlatmak istedik. Bu yolculuk bir rota izlemenin ötesinde mekansal hafızayı yeniden ifade etmek ve bu zafer hattını takip ederek aynı zamanda zaferin kazanıldığı istasyonlarda o günlerin ruhunu dinlemek, stratejik kararların alındığı noktalarda o havayı teneffüs etmek amacını da taşımaktadır."

Demiryoluyla yapılan yolculuğun geçmişle kurulan bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Kızıltoprak, yolculuk esnasında geçilen toprakların izlenerek zaferin ruhunun yeniden yaşanacağını sözlerine ekledi.

Sempozyumda alanlarında uzman akademisyenler, tarihçiler ve araştırmacılar, Büyük Taarruz'un askeri ve kültürel boyutlarını anlattı.

Sempozyuma destek veren kurum ve kuruluşlar arasında yer alan ve sempozyuma katılan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de 30 Ağustos ruhunun yaşatılması gerektiğini belirterek düzenlenen sempozyumu çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Program kapsamında belirli noktalarda mola verilerek trendeki yolculara Büyük Zafer'in geçtiği topraklar tanıtıldı.

Dumlupınar Şehitliğini de ziyaret eden akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar burada dua etti.