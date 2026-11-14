Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ADÜ Hastanesinde tedavi gören çocuklarla annelerinin eserleri 17 Kasım'da sergilenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADÜ Hastanesinde tedavi gören çocuklarla annelerinin eserleri 17 Kasım'da sergilenecek
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADÜ Hastanesinde tedavi gören çocuklar ile annelerinin hazırladığı eserler, 17 Kasım 2026'da açılacak sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Çocukların avuç izleri ve renkli kompozisyonlar gibi çalışmalar, sanatın tedavide umut veren gücünü yansıtacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümünde tedavi gören çocuklar ile annelerinin hazırladığı sanat eserleri, "Minik ellerden bir gökkuşağı" adlı sergide sanatseverlerle buluşacak.

ADÜ Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde tedavi gören çocuklar, zorlu tedavi süreçlerinde renklerin ve sanatın gücüyle hayallerini tuvallere taşıdı. Çocukların ve annelerinin birlikte hazırladığı eserler, umut ve dayanışmanın simgesi olarak sergilenecek. ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla düzenlenen "Minik ellerden bir gökkuşağı" isimli sergide, çocukların boyalı avuç izlerinden mandalalara, renkli evlerden balonlu gökyüzü kompozisyonlarına kadar farklı çalışmalar yer alacak. Her fırça darbesinin bir umut, her rengin iyileşme yolculuğunda bir adım olarak nitelendirildiği sergiyle, çocukların hayal gücüne ve yaşama tutunma azmine dikkat çekilecek. Çocukların ve annelerinin emekleriyle hazırlanan sergi, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 10.30'da ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanı'nda açılacak. Sergiyle çocukların emeklerinin sanatseverlerle buluşturulması ve sevgi ile dayanışma mesajının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda20

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu16

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama

Devletin arazisini parsel parsel sattılar! 138 milyonluk vurgun
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti27

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti