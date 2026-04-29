ADÜ'de öğrencilerin konseri ilgi topladı

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Şan, Flüt ve Piyano Öğrenci Konseri", Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin sahne performanslarıyla dikkat çeken konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yalçın Özdemir'in yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Konserde, Şan, Flüt ve Piyano alanlarında eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları eserleri başarıyla icra etti. Bireysel ve toplu performanslar, izleyicilere nitelikli ve keyifli bir sanat deneyimi sundu.

Konserin hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Ceren Saygı Gerçeker, Öğr. Gör. Olcay Özaytekin, Öğr. Gör. Zeynep Gergin ve Öğr. Gör. Aslı Güven'e teşekkür edilirken; piyano eşliklerinde Öğr. Gör. Elena Yusupova ile Ecenur Demircan görev aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
