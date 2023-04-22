Adrenalin tutkunları bayram tatilinde Melen Çayı'nda rafting yaptı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde maceraseverleri ağırladı.

Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen rafting turları, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Bayramın ikinci günü bölgeye gelen tatilciler, 16 kilometrelik parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yoğunluk nedeniyle tatlı telaş yaşadıklarını dile getirdi.

Sezonun geçen haftalarda açıldığını anımsatan Tepe, "Turlarımızı başlattık. İlgi çok yoğun. Bugün bir köpeğimiz de var. O da bizimle rafting yapacak." dedi.

Tepe, bu yıl 250 bin kişiye Melen Çayı'nda rafting yaptırma hedeflerinin bulunduğunu aktararak, "Bugün 1000 kişiyi burada misafir edip botlara bindiriyoruz. Bu sayı bayram tatili nedeniyle taleplere göre artış gösteriyor. Herkesin gelip bu adrenalini yaşamasını bekliyoruz." diye konuştu.