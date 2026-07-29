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Adıyaman’da ‘Kadın ve çocuk’ temalı dolunay şöleni

Adıyaman’da ‘Kadın ve çocuk’ temalı dolunay şöleni
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Adıyaman’da fotoğraf tutkunları, ‘Geyik Dolunayı’nda (Buck Moon) ‘Kadın ve çocuk’ temasıyla birbirinden güzel video ve fotoğraflar çekti.

Adıyaman'da fotoğraf tutkunları, 'Geyik Dolunayı'nda (Buck Moon) 'Kadın ve çocuk' temasıyla birbirinden güzel video ve fotoğraflar çekti.

Fotoğraf Eğitmeni Mustafa Faruk Şenlik ve 10 kişiden oluşan fotoğraf tutkunu, hem gün batımında hem de dolunayda kadın ve çocuk temalı çekim yaptı. Gün batımının ardından 'Geyik Dolunayı'nda (Buck Moon) ayın doğuşu ile perspektif bindirmesi veya yığın etkisi ismi ile bilinen teknikle dolunayın içerisine insan figürleri yerleştirip duygusu olan, hikaye anlatan sahne ile fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirildi. İki yetişkin kadın ve iki kız çocuğunun modellik yaptığı çekimlerde birbirinden güzel fotoğraf ve videolar ortaya çıktı.

10 kişilik amatör ruhlu profesyonel fotoğrafçı ile çekim gerçekleştirdiklerini dile getiren fotoğraf eğitmeni Mustafa Faruk Şenlik, duygu yüklü fotoğraf ve videolar ile anın ölümsüzleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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