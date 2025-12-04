'Adile' galasında gözyaşları: Tarık Ündüz tiyatro efsanesi dedesini oynadı

Türk tiyatrosunun efsane ismi Gazanfer Özcan'ın mirası, beyazperdede duygusal bir anla yeniden hayat buldu. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Adile" filminde Özcan'ı torunu Tarık Ündüz oynadı.Ündüz, gala gecesinde annesi Fulya Özcan'la birlikte hem gurur hem de yoğun duygular yaşarken, "Dedemi oynamak paha biçilemezdi" sözleriyle geceye damga vurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gala gecesinde duygusal anlar yaşandı. Tarık Ündüz, annesi Fulya Özcan ile kırmızı halıda poz verirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Anne-oğul, Gazanfer Özcan'ın yıllar sonra beyazperdede onun torunu tarafından canlandırılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Aile üyeleri, gala öncesi eşi ve stilist Burcu Çam ile birlikte yemek yiyerek bu özel günü birlikte karşıladı. Tarık Ündüz'ün performansı, hem izleyicilerden hem de sinema çevrelerinden şimdiden büyük beğeni topladı.