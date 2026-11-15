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Adana Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde Demet Akalın Merkez Park'ta sahne aldı

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Demet Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Festivalin 8. gününde Merkez Park'ta sahne alan Akalın, aralarında Çalkala, Kulüp ve Yerinde Dur'un da bulunduğu şarkılarını seslendirdi; müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Demet Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalin 8. gününde Demet Akalın, Merkez Park'ta sahne aldı.

Akalın, konserde aralarında "Çalkala", "Kulüp" ve "Yerinde Dur"un da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında müzikseverler, Akalın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA
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