Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Mert Demir Konseri
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Mert Demir, Seyhan Nehir kıyısındaki Merkez Park'ta konser verdi. Konserine çok sayıda kişi katıldı ve Demir'in performansı alkışlandı.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Mert Demir konser verdi.
Seyhan Nehir kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan şarkıcı Mert Demir'in konserine çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendiren Demir'e müzikseverler eşlik etti.
İlgiyle takip edilen Demir'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.