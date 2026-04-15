Adana'da "Dünden Bugüne Tarihe Tanıklık Eden Fotoğraflar" sergisi açıldı

Adana'da 'Dünden Bugüne Tarihe Tanıklık Eden Fotoğraflar' sergisi açıldı
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 51. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açılan sergide, gazetecilerin çektiği fotoğraflar ve eski gazete kupürleri sergileniyor. Sergide 'En iyi fotoğraf' ödülü Anadolu Ajansı muhabiri Eren Bozkurt'un eserine verildi.

Adana'da, Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) 51. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Dünden Bugüne Tarihe Tanıklık Eden Fotoğraflar" sergisi açıldı.

ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, ÇGC ile Çukurova Belediyesi işbirliğiyle Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, katılımcılara teşekkür etti.

Sergideki fotoğrafların büyük bir özveriyle çekildiğini belirten Çakın, emeği geçenleri kutladı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğrafların da bulunduğu sergide, kentte görevli gazetecilerin çeşitli haberlerde çektikleri karelere de yer verildi. Sergide ayrıca, basın mensuplarının geçmişten bugüne görevleri başında kayda alınmış fotoğraflar ile eski gazete kupürleri de yer aldı.

Programda, ÇGC Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasıyla Anadolu Ajansı muhabiri Eren Bozkurt'un Atlı Polis Birliği'nde çektiği kare, "En iyi fotoğraf" ödülüne layık görüldü.

Serginin açılışına Çukurova Belediye Başkan Yardımcıları Vural Köse ve Uğur Can Doğan ile gazeteciler katıldı.

Sergi, 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı
Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin