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Adana'da okul duvarı Filistin'e destek için resimlerle süslendi

Adana'da okul duvarı Filistin'e destek için resimlerle süslendi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğretmen Mustafa Menteş ve öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için okul duvarını Gazze direnişini simgeleyen resimlerle süsledi.

Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesinde görevli Menteş, Filistin'e desteğini göstermek için öğrencilerle resim çalışması yaptı.

Çalışmada, okul duvarına Gazze direnişini simgeleyen görseller çizildi.

Resimlerin arasında Mescid-i Aksa ile Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı.

Öğretmen Mustafa Menteş, gazetecilere, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Kültür Sanat
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