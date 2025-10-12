Adana'da Liseli Genç Şefler Yarışması Düzenlendi

Adana'da 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen "Liseli Genç Şefler Yarışması"nda en iyi yemeği hazırlayan öğrenciler ödüllendirildi.

Adana Valiliğince kent mutfağının tanıtılması için "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla organize edilen festivale katılan liseliler, Merkez Park'ta yapılan yarışmada hünerlerini sergiledi.

"Liseli Genç Şefler Yarışması"nda, bireysel kategoride 9 kişi, takım müsabakalarında da 9 ekip mücadele etti.

Gençlerin hazırladığı yemekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda İhsan Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Serenkili, "bamya dolması" yemeğiyle birinci oldu.

Takım yarışmasında ise Ceyhan Biliciler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sılanaz Yaşar, Batın Arda Kırgeçer ve Erdem Kafalı'dan oluşan ekip, "balkabağı dolması, şalgamlı humus eşliğinde kuzu incik ve Karataş kıddesi"nin yer aldığı menüyle en fazla beğeniyi aldı.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.