Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" sergisi açıldı

Güncelleme:
Adana'da, Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı'nın çaydan elde edilen vegan derilerle hazırladığı 'Kimliğin Öteki Hali' isimli tekstil sergisi, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide organik ve yapay materyallerin buluştuğu çalışmalar, insanların kimliklerini sorgulayan kavramlarla dolu.

Adana'da "Kimliğin Öteki Hali" tekstil sanatı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı tarafından, çaydan elde edilen vegan derilerden hazırlanan sergi, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açıldı.

Ceyhanlı, AA muhabirine, sergideki çalışmaların iki zıt meteryali buluşturan kavramsal bir kurgu üzerine inşa edildiğini söyledi.

Sergiyi açtığı için mutlu olduğunu dile getiren Ceyhanlı, "Bu sergide yapay elyaflarla tamamen organik bir dokudan elde ettiğim biyomalzemeyi bir araya getirdim. Kurgulamak istediğim şey, insanların rüyalarındaki karakterleriyle gerçek hayattaki kimliklerinin zaman zaman zıtlık taşımasıydı. Bu durum çoğu zaman bir giz olarak kalır. Serginin adı da bu düşünceden geliyor." dedi.

Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Kültür Sanat
