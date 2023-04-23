Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

ADANA - Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan etkinlikleri, Atatürk Parkı'nda çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Uğur Mumcu Meydanı'na geçti.

Burada ilk olarak Adana Valisi Süleyman Elban, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı. Daha sonra Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı ve halkoyunu gösterisi sunuldu.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6.Kolordo Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bazı çocuklar gösterileri babalarının omuzlarında izledi. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.