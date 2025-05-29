Abit Güner'in Anısına 'Renklerin İzinde Bir Ömür' Sergisi Açıldı

Abit Güner'in Anısına 'Renklerin İzinde Bir Ömür' Sergisi Açıldı
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Trabzonlu ressam Abit Güner'in ölüm yıl dönümünde açılan sergi, Güner'in sanatına ve anısına saygı duruşunda bulundu. Sergide, Güner'in eşsiz resimleri sanatseverlerle buluştu.

Trabzonlu ressam Abit Güner'in ölüm yıl dönümünde "Renklerin İzinde Bir Ömür" resim sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide Güner'e ait resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Galerisi sorumlusu Feyhan Kurnaz, müdürlük olarak Güner'in ailesiyle işbirliği yaparak sergiyi açtıklarını kaydetti.

Güner'in resimlerinin özelliğinden bahseden Kurnaz, "Resim sanatının kadim yolculuğunda renklere olan hakimiyeti kendine has tarzıyla Karadeniz'in doğasından yaptığı peyzaj resimleri ile her rengin tonunu kullanarak sergilerinde izleyicilerine görsel şölenler sunan, bizlere muhteşem eserler bırakan Abit hocamın, resme olan tutkusu sınırları aşarak tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır." dedi.

Güner'in sanat yolculuğuna tanıklık etme şansı bulmaktan onur duyduğunu kaydeden Kurnaz, Güner'i özlem ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Güner'in oğlu Can Güner de yaptığı konuşmada, babasıyla olan anılarından bahsederek, şunları söyledi:

"O hala bizimle. Bazen bir fotoğrafta, bazen bir kokuda, bazen de sevdiği bir şarkıda. Hatta çok sevdiği kedisi bile bizimle şimdi. Dokundukça, onun varlığını ve sıcaklığını hissediyoruz.

Babam ölmedi. Bizimle içimizde, kalbimizde ve hatıralarımızda yaşamaya devam ediyor."

31 Mayıs'a kadar açık kalacak sergiyi gezen sanatseverler, Güner için oluşturulan hatıra defterine duygu ve düşüncülerini yazdı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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