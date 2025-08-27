ABD'deki Burning Man Festivali'ni toz fırtınası vurdu

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde her yıl düzenlenen Burning Man Festivali'nde bu sene işler istenildiği gibi gibi gitmedi. Festivalde, fırtına kabusu yaşandı.

TOZ FIRTINASI, FESTİVAL ALANINI DAĞITTI

Festival alanını toz fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle alanda göz gözü görmedi. Alandaki birçok malzeme uçarken, festivale katılanlar ve görevliler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

BURNİNG MAN FESTİVALİ NEDİR?

Burning Man, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde her yıl düzenlenen, sanat ve kendini ifade etme üzerine kurulu bir festival ve topluluk etkinliğidir. Genellikle ağustos ayının son haftasında başlayıp eylül ayının ilk haftasına kadar sürer.

Bu etkinlik, geleneksel bir festivalden ziyade, katılımcıların aktif olarak dâhil olduğu geçici bir şehir (Black Rock City) kurma deneyimidir. Burning Man'in temelinde, topluluğu bir arada tutan ve etkinliğin ruhunu yansıtan 10 ilke bulunur. Bu ilkeler arasında radikal dâhil etme, hediyeleşme, bencillikten uzaklaşma, radikal özgüven, sivil sorumluluk, çaba gösterme ve geride iz bırakmama gibi kavramlar yer alır.

Etkinliğin sonunda, genellikle dev bir insan figürü olan The Man (Adam) heykeli yakılır. Bu eylem, yenilenmeyi ve dönüşümü sembolize eder. Festival boyunca, katılımcılar kendi sanat eserlerini, enstalasyonlarını ve araçlarını (mutant araçlar) sergilerler. Bu etkinlikteki her şey, katılımcıların yaratıcılığına ve katkılarına dayanır.