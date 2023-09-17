AB Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı için konser düzenledi

AB Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla başkentte konser düzenledi. Konserde AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Bölüm Başkanı Elçi Müsteşarı Stefano Fantaroni, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve dinleyiciler yer aldı. Etkinlik, Avrupa Birliği Oda Müziği solistlerinin konseriyle devam etti.