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AA-EÜ işbirliğiyle hazırlanan 'Gazze'de Bir Gün' sergisi İzmir'de açıldı

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AA-EÜ işbirliğiyle hazırlanan 'Gazze'de Bir Gün' sergisi İzmir'de açıldı
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AA ile EÜ işbirliğiyle hazırlanan 'Gazze'de Bir Gün' sergisi, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergide AA foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği yaklaşık 60 fotoğraf yer alıyor; EÜ Rektör Yardımcısı Murat Boyacı, fotoğrafların kendisini duygulandırdığını söyledi.

İzmir'de Anadolu Ajansı (AA) ile Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğiyle hazırlanan " Gazze'de Bir Gün" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Alper Akdeniz'in üstlendiği sergide, AA foto muhabirlerinin Gazze'de savaş ve ağır yaşam koşulları altında çektiği yaklaşık 60 fotoğraf yer alıyor.

Fotoğraflarda, Gazze'deki yıkımın yanı sıra savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan insanların günlük hayatından kesitler, çocukların yaşadığı zorluklar, direnç ve umut yansıtılıyor.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı'ya fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Sergiyi gezen Boyacı, AA muhabirine, fotoğrafların kendisini duygulandırdığını söyledi.

Sergide Gazze'deki olayların farklı yönlerini gösteren çarpıcı fotoğraflar bulunduğunu belirten Boyacı, "Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Çünkü bu katliamın dünyaya servis edilmesinde önemli rol oynadılar. İsrail'in medyayla ilgili güçlü bağlantıları var ve bloke ediyorlar. Bunları dünyaya yaymak büyük bir başarı, Anadolu Ajansı sayesinde bunları görebildik." dedi.

Fotoğrafların, Gazze'de yaşananların daha yakından görülmesine imkan sunduğunu dile getiren Boyacı, bütün dünyanın Gazze'yi gördüğü halde görmezden geldiğini ifade etti.

Serginin 14 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceğini aktaran Boyacı, ilgi görmesi halinde uzatılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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