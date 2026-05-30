Çanakkale'de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Muratlar köyünde 82 yıldır dini bayramların yapılan gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı bayram eğlencesi bu yıl da Kurban Bayramında yapıldı. Köy muhtarlığı tarafından düzenlenen köy gençlerinin tertip ettiği eğlence de nostalji rüzgarları esti. Eğlencede deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sergilendi. Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme oyunları oynandı. Eğlenceye çeşitli il ve ilçelerde yaşayan köy damatları da eşleri ve aileleriyle katıldı. Bayram eğlencesinde, çeşitli küçük hediyelerin dağıtıldı.

Ramazan Ekinci (46), çocukluğundan beri bayramlarda bu geleneğin yapıldığını belirterek, "Büyüklerimizden bayram eğlencesi olarak gördük. Maksat bir araya gelmek, bayramlaşmak, muhabbet etmek, cümbüş hepsi bir arada. Dışardan gelen misafirlerimiz de oluyor. Gençlerimizin gönlü olsun diye farklı farklı görevler alıyorlar. Tabi eksiklerimiz oluyor çünkü işimizden gücümüzden dolayı çoğumuz dışardan geliyoruz. Maksat eğlenmek, bayramı bayramca yaşamak. Eski bir adetimiz. Bizden öncesi var ama ben kendimi bildim bileli Allah'ın izniyle her bayram yapıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı