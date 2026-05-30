Haberler

Çanakkale'de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Çanakkale'de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Muratlar köyünde 82 yıldır süregelen bayram eğlencesi, Kurban Bayramı'nda deve, gelin-damat, kız kaçırma gibi orta oyunları ve çuval yarışı gibi etkinliklerle yeniden yaşatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dini bayramlarda yaşatılan 82 yıllık bayram eğlencesi bu bayramda da yaşatıldı. Bayram eğlencesinde deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sergilendi. Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme oyunları oynandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Muratlar köyünde 82 yıldır dini bayramların yapılan gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı bayram eğlencesi bu yıl da Kurban Bayramında yapıldı. Köy muhtarlığı tarafından düzenlenen köy gençlerinin tertip ettiği eğlence de nostalji rüzgarları esti. Eğlencede deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunları sergilendi. Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme oyunları oynandı. Eğlenceye çeşitli il ve ilçelerde yaşayan köy damatları da eşleri ve aileleriyle katıldı. Bayram eğlencesinde, çeşitli küçük hediyelerin dağıtıldı.

Ramazan Ekinci (46), çocukluğundan beri bayramlarda bu geleneğin yapıldığını belirterek, "Büyüklerimizden bayram eğlencesi olarak gördük. Maksat bir araya gelmek, bayramlaşmak, muhabbet etmek, cümbüş hepsi bir arada. Dışardan gelen misafirlerimiz de oluyor. Gençlerimizin gönlü olsun diye farklı farklı görevler alıyorlar. Tabi eksiklerimiz oluyor çünkü işimizden gücümüzden dolayı çoğumuz dışardan geliyoruz. Maksat eğlenmek, bayramı bayramca yaşamak. Eski bir adetimiz. Bizden öncesi var ama ben kendimi bildim bileli Allah'ın izniyle her bayram yapıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

AK Partili vekilden infial yaratacak istismar iddiası: İspatlarım

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı

Ünlü maden suyu sağlığa zararlı çıktı! Rusya satışını yasakladı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji duyurdu! Birkaç gün içinde hava tamamen değişecek
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler