81 İlde 'Mustafa Kemal' Animasyon Filmi Gösterimleri Devam Ediyor

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını anlatan 'Mustafa Kemal' animasyon film gösterimleri 81 ilde devam ediyor. Filmin duygusal anlara sahne olduğunu ve izleyicilerin sinema salonlarında İstiklal Marşı okuduğunu söyleyen Yapımcı Kamuran Ayna, "Sinema salonlarını dolduran milli coşku bizi inanılmaz derecede gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve bu büyük sevgi selini gösteren tüm evlatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'Mustafa Kemal', TME Films dağıtımıyla 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan ve beğeni toplayan filmin gösterimleri devam ederken, sonunda yer alan İstiklal Marşı sahnesi, Türkiye'nin dört bir yanında duygusal anlara sahne oldu.

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, "Filmi izlemek için sinemalara gelen öğrencilerin marş başladığında ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunduğunu ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğunu öğrendik. Sinema salonlarını dolduran milli coşku, öğretmenler ve veliler tarafından da büyük takdir topladı. Biz bu filmi ilk duyurduğumuzda 'ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak' demiştik. Bugün görüyoruz ki sadece buluşmakla kalmadılar. Ruhlar buluştu, kalpler tek bir bayrakta, tek bir marşta birleşti. Sinema salonlarını dolduran milli coşku bizi inanılmaz derecede gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve bu büyük sevgi selini gösteren tüm evlatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.10 Kasım haftasında bu coşkunun daha da artmasını, salonların Atatürk'e duyulan sevgi ve minnetle dolması bekliyoruz" diye konuştu.

Filmin yönetmenliğini H. Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğan Gönül kaleme aldı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci son teknoloji yapay zeka araçlarıyla desteklendi. Seri kapsamında, Atatürk'ün yetişkinlik yıllarını konu alan 'Mustafa Kemal Atatürk' filmi 3 Kasım 2028'de; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' filmi ise 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.