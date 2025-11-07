Haberler

81 İlde 'Mustafa Kemal' Animasyon Filmi Gösterimleri Devam Ediyor

81 İlde 'Mustafa Kemal' Animasyon Filmi Gösterimleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını anlatan 'Mustafa Kemal' animasyon filmi, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla gösteriliyor. İzleyicilerin İstiklal Marşı okuduğu anlar duygusal anlara sahne oldu. Yapımcı Kamuran Ayna, gençlerin liderleriyle buluşmasını önemseyerek, milli duyguların sinema salonlarında yoğun şekilde hissedildiğini belirtti.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını anlatan 'Mustafa Kemal' animasyon film gösterimleri 81 ilde devam ediyor. Filmin duygusal anlara sahne olduğunu ve izleyicilerin sinema salonlarında İstiklal Marşı okuduğunu söyleyen Yapımcı Kamuran Ayna, "Sinema salonlarını dolduran milli coşku bizi inanılmaz derecede gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve bu büyük sevgi selini gösteren tüm evlatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'Mustafa Kemal', TME Films dağıtımıyla 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan ve beğeni toplayan filmin gösterimleri devam ederken, sonunda yer alan İstiklal Marşı sahnesi, Türkiye'nin dört bir yanında duygusal anlara sahne oldu.

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, "Filmi izlemek için sinemalara gelen öğrencilerin marş başladığında ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunduğunu ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğunu öğrendik. Sinema salonlarını dolduran milli coşku, öğretmenler ve veliler tarafından da büyük takdir topladı. Biz bu filmi ilk duyurduğumuzda 'ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak' demiştik. Bugün görüyoruz ki sadece buluşmakla kalmadılar. Ruhlar buluştu, kalpler tek bir bayrakta, tek bir marşta birleşti. Sinema salonlarını dolduran milli coşku bizi inanılmaz derecede gururlandırdı. Emeği geçen herkese ve bu büyük sevgi selini gösteren tüm evlatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.10 Kasım haftasında bu coşkunun daha da artmasını, salonların Atatürk'e duyulan sevgi ve minnetle dolması bekliyoruz" diye konuştu.

Filmin yönetmenliğini H. Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğan Gönül kaleme aldı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci son teknoloji yapay zeka araçlarıyla desteklendi. Seri kapsamında, Atatürk'ün yetişkinlik yıllarını konu alan 'Mustafa Kemal Atatürk' filmi 3 Kasım 2028'de; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' filmi ise 1 Kasım 2030'da vizyona girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.