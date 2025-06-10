8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde gerçekleştirilen 8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği, kortej yürüyüşü, temsili gelin alma töreni ve canlı performanslarla dolu bir etkinlik olarak dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye lokma ikram edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "8. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Dörtyol mevkisinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılan vatandaşlar, davul ve klarnet eşliğinde Havuzlu Kahve'ye yürüdü.

Eşek arabaları, atlar ve nostaljik araçların da dahil olduğu kortejde, geçmişin izlerini taşıyan görüntüler ilgi gördü.

Kortej sonrasında temsili gelin alma töreni canlandırıldı. Atlı ekipler eşliğinde yapılan gösteride, damada yapılan geleneksel şakalar katılımcıları eğlendirdi.

Havuzlu Kahve çevresinde kurulan sahneye çıkan "Yarenler" ekibi, Bolu türkülerini seslendirdi. Daha sonra halk oyunları, Cezayir oyunu ve geleneksel diyaloglarla tiyatral gösteriler sunuldu.

Mengenli sanatçılar Emre Tuna ve Ercan-Bilgin kardeşlerin performansları beğeni topladı.

Etkinlik boyunca kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı, yaklaşık 2 bin 500 kişiye lokma ikram edildi.

"Motif Motif Anadolu, Adım Adım Mengen" temasıyla düzenlenen şenliğin komite başkanı Varol Varlık, yaptığı konuşmada, "Bugün burada dedemizin köstekli saatli yeleğini, ninemizin fesini giymek, yalnızca geçmişe selam değil aynı zamanda geleceğe verilmiş bir sözdür. 'Biz buradayız' demektir. 'Kökümüz burada. Kültürümüz burada, unutmadık, unutturmayacağız.' demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Kültür Sanat
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