8,5 asırlık çivisiz camide restorasyon sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 8,5 asır önce inşa edilen ve Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Göğceli Çivisiz Camii'nin kapsamlı restorasyonunda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10'u geçti.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Selçuklu döneminde Karadeniz Bölgesi'nde kullanılan ahşap yapım sistemlerinden "çantı tekniği (çivisiz)" ile inşa edilen cami, özgün mimarisine uygun şekilde restore ediliyor. Minaresi bulunmayan cami, çivisiz ve "kurt boğazı" geçme tekniğiyle yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'nde, Göğceli Mezarlığı içerisinde yer alan caminin çatı örtüsünün özgün hali olan "hartama" sistemine dönüştürülmesi planlanıyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında caminin çatı örtüsü hartama sistemiyle yenilenerek, bu aşamada yapının ve kalem işlerinin dış hava şartlarından korunabilmesi için koruyucu çatı yapılacak. Statik problemleri bulunan cami, onaylı projeleri doğrultusunda restore edilecek. Ahşap yüzeylere koruyucu malzeme uygulanacak, ahşaplar haşerelere karşı ilaçlanacak. Elektrik tesisatı projeye uygun şekilde yenilenecek ve jeneratör yapılacak. Yangına karşı önlem olarak saha tipi yangın dolabı konulacak. Cami içi taban döşemesi yenilenecek.

Restore işine bu yılın şubat ayında başlandı. 32 milyon 730 bin TL'ye mal olacak projenin yüzde 10'u tamamlandı. Restorasyon işleminin 20 Ağustos 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı