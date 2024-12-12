Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

76 Yaşındaki Emine Sakar, 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Eğitim Hedefine Ulaştı

76 Yaşındaki Emine Sakar, 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Eğitim Hedefine Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yaşayan 76 yaşındaki Emine Sakar, kanser tedavisinin ardından çocukken tamamlayamadığı eğitimine 60+ Tazelenme Üniversitesi ile devam etti. Hayallerinin peşinden koşarak açık öğretim ve Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan Sakar, şimdi de aktif eğitim hayatının tadını çıkarıyor.

Mersin'de yaşayan 76 yaşındaki Emine Sakar, örgün eğitim hayaline "60+ Tazelenme Üniversitesi"yle ulaştı.

Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk ve 4 torun sahibi Sakar'a 1998'de gittiği hastanede rahim kanseri teşhisi konuldu. Sakar, Ankara, İstanbul ve Mersin'deki hastanelerde 8 yıl tedavi gördükten sonra hastalığı yenip sağlığına kavuştu.

Tedavi sürecinin ardından çocukken tamamlayamadığı eğitim hayatına dönmeye karar veren Sakar, açık öğretim sistemiyle lise diplomasını aldı. Sakar, sonrasında da Anadolu Üniversitesinin halkla ilişkiler ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun oldu.

İki ön lisans diplomasına kavuşmakla yetinmeyen 76 yaşındaki Sakar, Mersin Üniversitesi bünyesinde açılan "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne kaydoldu.

Örgün eğitim hedefine ulaşan Sakar, haftanın 2 günü sağlıklı ve aktif yaş alma, insan anatomisi ve fizyolojisi, ağız ve diş sağlığı, fiziksel egzersiz, bilgisayar, el sanatları ve yaşam becerileri dersleri alıyor.

"Hayallerim gerçekleşti, çok mutluyum"

Emine Sakar, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren okumaya meraklı olduğunu söyledi.

Hastalık karşısında yılmadığını dile getiren Sakar, "Kansere yakalandım diye düşünmedim, hep hayallerimin peşinden gittim, psikolojimi bozmadım." dedi.

Sakar, evde okuduğu kitapların eğitim hayatına fayda sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayallerim gerçekleşti, çok mutluyum. Bize burada her şey anlatılıyor, mükemmel. Yeni insanlarla tanışmak benim için çok önemli. Hocaları yüz yüze dinlemek hayalimdi. En büyük hedefim ise kendimi iyi yetiştirip konferans vermek, herkese faydalı olmak. Öğrenmenin yaşı yok. Emeği geçen herkese minnettarım."

"Çok başarılı bir öğrenci"

60+ Tazelenme Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekimde eğitime başladıklarını söyledi.

Yaş almış bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için "yaşam akademisi" tasarlandığını dile getiren Yılmaz, "Bu yaşam akademisinde bireyler aslında öğrenme yoluyla yeni bir enerji kazanıyor. Bu enerjiyle de toplumsal hafızayı geleceğe taşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Üniversite Koordinatörü İbrahim Duman da Sakar'ın hikayesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Emine Sakar'ın gözlerindeki ışıltı ve hayata tutunma mücadelesi günden güne artıyor. Burada hedeflediğimiz de zaten buydu. Çok başarılı bir öğrenci, derslere interaktif şekilde katılıyor ve verilen el becerilerini çok iyi yapabiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
img

4.4'lük depremin hemen ardından Marmara'yı işaret etti
img

İstanbul'da 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
img

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.