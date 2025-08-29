75 Yaşındaki Vahap Akşen'in Fotoğraf Tutkusu

Adana'da 75 yaşındaki Vahap Akşen, gençlik yıllarında merakla başladığı fotoğrafçılığı ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Akşen, eğitiminin ardından inşaat malzemeleri satan babasının yanında çalışmaya başladı.

Gençlik yıllarında fotoğrafçılığa merak saran Akşen, ailesinin de desteğiyle 1980 yılında ilk makinesini aldı.

Akşen, işten arta kalan vakitlerinde sürekli sokaklarda dolaşarak fotoğraflar çekti.

O süreçte Adana Fotoğraf Amatörleri Derneğine de üye olan Akşen, fotoğrafçılık konusunda kendini geliştirdi.

Akşen, fotoğraf çekmenin yanı sıra üç dönem başkanlığını da yaptığı dernekte açılan kurslarda eğitimler verdi.

Bugüne kadar çok sayıda sergi açan ve 30'un üzerinde ödülü bulunan Akşen, ilerleyen yaşına rağmen yanından ayırmadığı makinesiyle anı ölümsüzleştirmeye devam ediyor.

"Benim dünyam insan"

Vahap Akşen, AA muhabirine, merakla başladığı fotoğrafçılıkta 45 yılı geride bıraktığını söyledi.

Fotoğraf makinesini her eline aldığında ilk günkü heyecanı yaşadığını belirten Akşen, yıllardır bu sevgisinin artarak sürdüğünü anlattı.

Yıllardır deklanşöre insanlara bir nebze olsun dokunabilmek için bastığını ifade eden Akşen, "Hiç kimse aynı olmak zorunda değil, istediğin kurguyu yaparsın ama benim dünyam insan." diye konuştu.

Akşen, fotoğrafçılığa ilgi duyan gençlere, hem tanıtıma hem de kültüre katkı sağlamaları için yaşadıkları kenti fotoğraflamaları tavsiyesinde bulundu.

Yanından bir an olsun makinesini ayırmadığını anlatan Akşen, ömrü yettiğince insanların yaşamına dokunmaya ve fotoğraf çekmeye devam edeceğini kaydetti.