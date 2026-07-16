700 yıllık Manav Türkmen kültürü bu çatı altında yaşatılıyor

Sakarya'da kurulan Yerel Kültür Derneği, yaklaşık 700 yıllık Manav Türkmen kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak gayesiyle hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor. Dernek bünyesinde oluşturulan Türkmen otağı ve Taraklı Manav Kültür Evi'ni bugüne kadar yüzlerce öğrenci ziyaret ederken, dernek yöneticileri, "Biz artık son nesiliz. Bu kültürü çocuklarımıza aktaramazsak geçmişimiz de kaybolacak" dedi.

Sakarya Yerel Kültür Derneği, kentin yerel kültürel değerlerini kayıt altına almak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gayesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Dernek bahçesinde kurulan otağ çadırı ile Taraklı mimarisini yansıtan Manav Kültür Evi, ziyaretçilerine yüzlerce yıllık Türkmen yaşamını ve geleneklerini yakından tanıma imkanı sunuyor. Sakarya Yerel Kültür Derneği kurucularından Ahmet Pekşen, Manav Türkmenlerinin Oğuzların Kayı Boyu'na mensup olduğunu belirterek, atalarının yaklaşık 700 yıl önce Söğüt'ten Akova olarak bilinen bugünkü Sakarya ovasına yerleştiğini ifade etti. Orhan Gazi'nin 1301 tarihli beratının da bu yerleşimin en önemli tarihi belgelerinden biri olduğunu dile getiren Pekşen, bu topraklardaki varlıklarının yüzyıllara dayandığını söyledi.

"Aslında manavlık diye bir meslek dilimizde yok"

"Manav" isminin kökenine ilişkin bilgi veren Pekşen, "Manaplar olarak anılan bu soy, daha sonra İstanbul'un fethiyle birlikte sarayın sebze, meyve ve bostan ihtiyacını karşılayan topluluk olmuş. 'Manaplardan alın' denilirken zamanla bu ifade dil sürçmesiyle 'Manav' haline dönüşmüş. Aslında manavlık diye bir meslek dilimizde yok. Halk arasında manav denince meyve ve sebze satılan yer akla geliyor ama kökeni bu şekilde" dedi.

"Eğer biz bunları gelecek nesillere taşımazsak geçmişini bilmeyen yeni nesiller gelecek"

Kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çeken dernek Pekşen, "Biz artık son nesiliz. Eğer biz bunları gelecek nesillere taşımazsak geçmişini bilmeyen yeni nesiller gelecek. Geçmişini bilmeyenin de geleceği maalesef pek sağlıklı gelişmeyecek. Şu ana kadar 21-22 okulumuzdan öğrenciler ziyaret etti. Atalarımızın kullandığı alet ve edevatları Manav Kültür Evimizde gördüler. Çok mutlu ayrıldılar. O kadar güzel sorular sordular ki. Bugüne kadar yaklaşık 250-300 öğrenci geldi. Her grupta 15 ile 25 arasında öğrenci olmak üzere hem özel hem de devlet okullarından ziyaretçiler ağırladık" diye konuştu.

"Binayı Taraklı mimarisi olarak seçmemizin sebebi öz ve öz Türkmen evi olmasıdır"

Taraklı evinin seçilme nedenini de anlatan Pekşen, "Türkmen'in has evi Safranbolu evlerini görürsünüz, Mudurnu evlerini görürsünüz, Bilecik'te, Söğüt'teki evleri görün. Taraklı evi bunlardan bir tanesidir. Binayı Taraklı mimarisi olarak seçmemizin sebebi öz ve öz Türkmen evi olmasıdır. Bu çatı altında tüm gençlerimizi, çocuklarımızı ve tüm kültürlerin mensuplarını ağırlamak istiyoruz. Buraya geldiklerinde kendilerinden birçok şey buluyorlar. 'Bu bizim çocukluğumuzda vardı, annemiz, nenemiz bunları kullanıyordu' diyen çok insanla karşılaştık. Herkesi buraya bekliyoruz. Herkesle kucaklaşmak istiyoruz. Bizim amacımız ve arzumuz budur" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı