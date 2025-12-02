7. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması 20-25 Ocak'ta Başlıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 20-25 Ocak'ta yapılacak.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü ve yarışmanın yürütme kurulu başkanı Ülviyye Akbaş, yazılı açıklamasında, farklı coğrafyalardan genç ve yetenekli piyanistlerin katılacağı etkinliğin başvurularının 15 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında piyano eğitimi alan genç yetenekleri Adana'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Etkinliğin ilk iki gününde festival kısmı sona ererken yarışma kısmı devam edecek. Profesyonel ya da hobi düzeyinde piyano eğitimi alan tüm öğrenciler festival bölümünde sahne alabilir. Yarışma bölümünde 6-25 yaş aralığındaki Türkiye ve yurt dışındaki konservatuvarlar ile müzik okullarında klasik piyano eğitimi alan öğrenciler 5 kategoride yarışacak."

Akbaş, bugüne kadar 6 kez düzenlenen etkinlikte toplamda 1000'e yakın piyanistin Adana'ya geldiğini, bu yıl da geniş bir başvuru beklediklerini bildirdi.