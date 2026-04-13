Atölyeye dönüştürdüğü evinde hayallerini tuvallere yansıtıyor

Atölyeye dönüştürdüğü evinde hayallerini tuvallere yansıtıyor
Kırklareli'nde yaşayan 65 yaşındaki İnci Erköy, 52 yıldır sürdürdüğü resim tutkusunu, düzenlediği sergilerle sanatseverlerle buluşturuyor. Resmin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Erköy, duygularını tuvallere yansıtarak izleyicilere anı yaşatmaya çalışıyor.

Kırklareli'nde yaşayan 65 yaşındaki İnci Erköy, ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı resim tutkusunu 52 yıldır sürdürüyor.

Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan Erköy, yıllar geçtikçe hayallerini tuvallere yansıttı. Erköy, duvar resimleri, tuval çalışmaları, sulu boya ve kara kalem çalışmalarıyla bugüne kadar 11 sergi açtı.

Eserlerini evinde de sergileyen Erköy, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Erköy, AA muhabirine, sanatını sadece resim yapmak için değil, resme bakanlara o anı yaşatmaya çalışmak için icra ettiğini söyledi.

Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Erköy, "Resim yapmak vazgeçilmez bir tutku. Resme duygu katmak çok önemli. Bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok uykusuz kaldığım zamanlar oldu elbette. Bir resme başladığım zaman en iyi yakalamak için çalışıyorum. Resim benim için bir yaşam biçimi. Resim yapmadığım günü yok sayıyorum." diye konuştu.

Yaptığı eserlerin çok beğenildiğini belirten Erköy, bugüne kadar yaklaşık 11 sergi açtığını dile getirdi.

Tuvalin başına geçtiğinde tüm dertlerini, sıkıntılarını unutup hayallere daldığını vurgulayan Erköy, "Ben bazen sabahlara kadar bile resim yapıyorum. Gerçekten tutkuyla yapıyorum ben bu işi." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

Öcalan, yıllar sonra bu görüntüyü hatırlattı

3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Evine giderken boğazından bıçaklanarak öldürüldü
3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti