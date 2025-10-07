63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Caz Rüzgarı
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin konseri caz müzikseverlerden büyük ilgi gördü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında M Lisa ve Tolga Bilgin konserde sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere caz müzikseverler ilgi gösterdi.
M Lisa'nın vokal ve Tolga Bilgin'in trompet performansları seyircinin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat