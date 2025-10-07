63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Caz Rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında M Lisa ve Tolga Bilgin konserde sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere caz müzikseverler ilgi gösterdi.

M Lisa'nın vokal ve Tolga Bilgin'in trompet performansları seyircinin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.