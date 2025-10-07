Haberler

63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Caz Rüzgarı

63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Caz Rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali'nde M Lisa ve Tolga Bilgin konseri caz müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında M Lisa ve Tolga Bilgin konserde sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere caz müzikseverler ilgi gösterdi.

M Lisa'nın vokal ve Tolga Bilgin'in trompet performansları seyircinin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu

İnşa ettiği sistemle Süper Lig'de yeniden tarih yazıyor
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.