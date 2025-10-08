62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

TÜRKİYE'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını Ömer Vargı'nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor.

24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bu sene 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. Ön seçici kurulunu Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün kurucu başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Senarist, yazar, akademisyen Hüseyin Kuzu ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer'in oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda; 'Aldığımız Nefes', 'Bağlar, Kökler ve Tutkular', 'Barselo', 'Doğudan Fragmanlar', 'En Güzel Cenaze Şarkıları', 'Erken Kış', 'Kanto', 'Noir', 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', 'Parçalı Yıllar', 'Sahibinden Rahmet' ve 'Tavşan İmparatorluğu' filmleri yarışacak.

Jüri başkanlığı görevini Ömer Vargı'nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor. 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 1 Kasım'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.