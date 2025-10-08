Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. Ömer Vargı'nın başkanlık yaptığı jüri, Beren Saat, Engin Alkan gibi ünlü isimlerden oluşuyor. Yarışma, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

TÜRKİYE'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını Ömer Vargı'nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor.

24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bu sene 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. Ön seçici kurulunu Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün kurucu başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Senarist, yazar, akademisyen Hüseyin Kuzu ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer'in oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda; 'Aldığımız Nefes', 'Bağlar, Kökler ve Tutkular', 'Barselo', 'Doğudan Fragmanlar', 'En Güzel Cenaze Şarkıları', 'Erken Kış', 'Kanto', 'Noir', 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi', 'Parçalı Yıllar', 'Sahibinden Rahmet' ve 'Tavşan İmparatorluğu' filmleri yarışacak.

Jüri başkanlığı görevini Ömer Vargı'nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor. 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 1 Kasım'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.