6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başladı

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) seçkin eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, "Uyuyan Güzel" balesinin prömiyeriyle başladı.

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin iki hafta boyunca 5 eser sahneleyeceği festivalin açılışında konuşan DOB Genel Müdürü Murat Karahan, festivalin her yıl sanatseverleri çeşitli eserlerle buluşturduğunu söyledi.

Karahan, bu yıl da dopdolu bir programın olduğunu belirterek "Heyecan ve istekle çalışmalarını sürdüren tüm sanatçı arkadaşlarıma, orkestramıza, balemize ve teknik ekibimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Efes Antik Kenti Büyük Tiyatro'da İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçılarının sahnelediği Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" eseri sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Ayşem Sunal Savaşkurt'un rejisi ile sahnelenen başlıca rolleri Burcu Olguner ve Çağın Hazar Özideş paylaştığı eserde kötü kalpli büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi anlatılıyor.

10 Temmuz'da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Carmen balesi ile devam edecek festivalde ayrıca 13 Temmuz'da Alman Besteci Carl Orff'un sevilen eseri "Carmina Burana" sahne kantatı, 16 Temmuzda Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından "Damdaki Kemancı" müzikali, 21 Temmuz'da da Gaetano Donizetti'in Lucia di Lammermoor operası sahnelenecek.