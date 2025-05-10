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6. Sufi Sinema Festivali Konya'da Başladı

6. Sufi Sinema Festivali Konya'da Başladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sufi Sinema Festivali, sinema, düşünce ve tasavvuf temalarını bir araya getiriyor. Festivalde film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, sinema, düşünce ve tasavvuf dünyasını bir araya getiriyor.

Tasavvufun sinema yoluyla ifade bulduğu festival, sinemaseverleri, yönetmenleri ve genç sinemacıları Konya'da buluşturuyor.

Festival haftası boyunca; tasavvufi ve manevi temalara odaklanan film gösterimi, yönetmen, senarist ve yapımcılarla yapılan söyleşilerle atölye çalışmaları, paneller ve akademik oturumlar düzenleniyor.

Uluslararası düzeyde bilinirliği artan Sufi Sinema Festivali, Türkiye'yi tasavvufi sinema ve düşünsel sinema alanında bir merkez haline getirmeyi, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye'nin sanat ve kültür alanındaki prestijini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Festivalde bugün Depo No: 4, Taşbina ve Mevlana Kültür Merkezi'nde; "Büyük Yolculuk", "Bir Adam Yaratmak", "Bağlılık", "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", "Bir İbadet Olarak Sinema" filmleri gösterildi, panel yapıldı.

Ayrıca Taşbina'da açılan "Türk Sineması ve Konya Sinemasında Kullanılan Cihaz Aksesuar Sergisi" sinemaya ilgi duyanlarca ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Kültür Sanat
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