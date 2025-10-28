59. Konya Aşıklar Bayramı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Konya'da "59. Konya Aşıklar Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Konya Kültür ve Turizm Derneğinin ev sahipliğinde bu yıl 59'uncusu düzenlenen programa, 23 şehirden ve 4 ülkeden 25 aşık ve halk ozanı katıldı.

Karatay Belediyesi tarafından organize edilen ve Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, aşıklık geleneği ve bu geleneğin tarihi geçmişi hakkındaki bilgilendirmeyle başladı.

Daha sonra aşık ve halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle devam eden etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.