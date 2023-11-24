500 Yıllık Kızık Kilimi Geleneği Yaşatılıyor

Tokat'ta yaşayan Gülümser Erdoğan, 500 yıllık Kızık kilimi dokumacılığının son temsilcilerinden biri olarak bu geleneği devam ettiriyor. Kilimlerin her bir deseni ayrı bir anlam içeriyor ve bu sanatın sadece iki kişi tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor.

Sanatının son temsilcilerinden, 500 yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyor

TOKAT - Tokat'ta yaşayan 58 yaşındaki Gülümser Erdoğan, Tokat'a özgü Kızık kilimi dokumacılığının son temsilcilerinden, 500 yıllık bu geleneği devam ettiriyor.

Geçmişte yeni evlenen çiftlere elle dokunarak hazırlanıp hediye edilen Kızık kilimi günümüzde unutulmaya yüz tuttu. Tokat'ta yaşayan 58 yaşındaki Gülümser Erdoğan, 500 yıllık Kızık kilimi dokumacılığının son temsilcilerinden. Tahta tezgah üstünde tek tek elle dokunarak hazırlanan Kızık kilimlerinin her bir deseni ayrı bir anlam içeriyor. Annesi ve kayınvalidesinden öğrenerek başlayan kilim dokumaya başlayan Erdoğan, bu yeteneği ile devlet sanatçısı unvanına sahip oldu. Erdoğan, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşadığı sürece devam ettireceğini belirtti.

Sadece iki kişi kaldı

Annesinden ve kayınvalidesinden öğrenerek başladığını belirten Gülümser Erdoğan (58), Kızık kilim dokuyan sadece 2 kişi kaldıklarını ifade edip, "Kilim dokumayı annem ve kayınvalidem öğretmişti, köyden Tokat'a göçtüğümüzde burada kilim dokuyan bir ustamız vardı. Ben köydeyken kalfalık belgesi almıştım, sonrasında burada bulunan ustanın kursuna gittim. Ben bu sanatı canlandırmak istedim ve ustalık belgesi aldım, devlet sanatçısı unvanını aldım. Bu kilim sanatı 'Kızık' olarak adlandırılıyor. Osmanlı Devletinden bu zamana kadar yapıldığını biliyorum. Köyümüzde 40 yıl öncesine kadar yapan insanlar vardı. Şuan yapan iki kişiden biri benim başka yapan kalmadı. Burada ilk olarak 2019 da başladım. Eskiden bu kilimi dokur genç kızlara ve damatlara düğünlerinde birer tane verirlerdi. Şimdi yapılmıyor bende bu kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Bu kilimde kenarlara nakış koyulmuyor. Parmaklı desenleri var bunlar da kilimin sahibinin misafirperver olduğu anlamına gelir" şeklinde konuştu.