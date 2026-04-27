50 eser ilk kez sergileniyor: Türkiye'den 19 müze tek sergide buluştu

Roma'nın dünyaca ünlü tarihi miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda 'Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean' adlı sergi 11 Haziran'da ziyaretçileriyle buluşuyor. Türkiye'den 19 müzeden toplam 221 eser ve Troya Atı replikası dünya vitrinine çıkıyor. Sergide 50 eser ilk kez gün yüzüne çıkarken kapsamlı konservasyon süreci ve uluslararası standartlarda yürütülen taşıma ve koruma çalışmaları dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolezyum'da gerçekleşecek Troya temalı sergiyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy, 11 Haziran'da ziyarete açılacak olan sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Troya'yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihi Kolezyum'a taşıyoruz! Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda 11 Haziran'da 'Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean' adlı sergimizin açılışını yapacağız. Sergimizde, Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50'si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi'nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025'ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle, eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor.Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVGM) ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Aylar süren hazırlık: 6 laboratuvar uluslararası standartlar

Kolezyum'da düzenlenecek serginin hazırlıkları Aralık 2025'te başladı. Türkiye genelinde 6 farklı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman restoratörler sürece dahil oldu.

Sergide yer alacak eserler, ICOM'un uluslararası ödünç verme standartları doğrultusunda hazırlanıyor. Eserler, 'çividen çiviye' sanat eseri sigortası ile teminat altına alınırken ev sahibi ülkeden devlet garanti belgesi sağlanıyor. Taşıma süreci ise uluslararası sertifikalara sahip firmalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Yeni uluslararası sergiler yolda

Troya sergisi, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası platformlara taşıyan projelerin yalnızca bir parçası olarak dikkat çekiyor. Berlin'de devam eden Taş Tepeler sergisinin ardından, 2026'nın son çeyreği ve 2027 yılında Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD'de yeni sergiler planlanıyor. Japonya için mutabakat zaptı imzalanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı Çin ve Avusturya için de görüşmeleri sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı