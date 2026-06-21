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Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Apollon Tapınağı'nda başladı

Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Apollon Tapınağı'nda başladı
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Livaneli Vakfı ve Didim Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Apollon Tapınağı'nda başladı. Açılışa Zülfü Livaneli katıldı.

LİVANELİ Vakfı tarafından 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri' Didim Belediyesi iş birliğinde Apollon Tapınağı'nda başladı.

Livaneli Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri' bu yıl Didim Belediyesi ev sahipliğinde Apollon Tapınağı'nda başladı. Programa yazar ve besteci Zülfü Livaneli katıldı. Açılış konuşmasını Livaneli Vakfı adına Şule Bucak yaptı. Bucak, "Bu yıl Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nin 5'incisini Livaneli Vakfı ve Didim Belediyesi iş birliğiyle binlerce yıldır antik çağın en görkemli Apollon Tapınağı'na ev sahipliği yapmış olan Didim'de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise "Bir düşünce ve uygarlık mirasının kadim çağrısıyla bir araya geldiğimiz Didim'de kültürler arası diyaloğun tarihsel önemini daha yüksek sesle konuşabilme ayrıcalığını buluyoruz. Bu buluşmanın açılışını antik dünyanın en önemli inanç merkezlerinden Apollon Tapınağı'nda gerçekleştiriyor olmak, Didim'in binlerce yıllık hikayesiyle kurduğumuz bağı daha anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı. Gençay konuşmasını, bugün 80'inci yaşına giren Zülfü Livaneli'nin doğum gününü kutlayarak bitirdi.

Yazar ve besteci Zülfü Livaneli ise katılımcıları selamlayıp kısa hikayeler anlattı.

Program sanatçı Betty Harlafti'nin dinletisiyle son buldu. Program yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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