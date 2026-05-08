5. Sinop Film Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 5. Sinop Film Festivali, 5 gün boyunca Sinop Tarihi Cezaevi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Festivalde ulusal belgesel ve kısa film yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 5. Sinop Film Festivali sona erdi.

Nirengi Kültür Sanat Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren festivale çok sayıda sanatçı katıldı.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ile Kültür Merkezi'ndeki salonlarda farklı kategorilerde filmlerin gösterime sunulduğu festivalde, ulusal belgesel film ve ulusal kısa film yarışmasında ödüle layık görülen yapıtlar da açıklandı.

Ulusal belgesel film kategorisinde en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Mehmet Köprü ve Ceyhun Bağcı'nın yaptığı "Bir Dönüşüm Hikayesi" filmi layık görüldü. Aynı kategoride jüri özel ödülü de yönetmenliğini Gülten ve Ragıp Taranç'ın beraber üstlendiği "Dedemin Evi" filmine verildi.

Ulusal kısa film kategorisinde en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Deniz Koloş'un yaptığı "Ölüm Bizi Ayırana Denk" filmi değer bulundu.

18 film ve belgeselin ücretsiz olarak izleyiciyle buluştuğu festivalin kapanışı Seyfettin Tokmak'ın yönetmenliğini yaptığı "Tavşan İmparatorluğu" filminin gösterimiyle yapıldı.

Programın sonunda Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, festival düzenleyicilerine ve sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
